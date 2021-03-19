Başkan Büyükkılıç'tan yaşlılara sürpriz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde misafir edilen huzurevi sakinlerinin 'Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutlayarak, doğum günleri mart ayına denk gelen 9 yaşlıya doğum günü sürprizi yaptı.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hareket eden ve yaşlılarına önem veren Başkan Büyükkılıç, 63 erkek, 36 kadın olmak üzere 99 yaşlının misafir edildiği, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ne videokonferans yöntemiyle bağlanarak, yaşlıların 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutladı. Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada "Büyüklerimizi bir haftaya sığdırıp, anmak değil, her zaman onların duasını almak, onların yanında olmak bizim olmazsa olmazımız, bunun farkındayız. Onlar elhamdülillah bizim dua kaynağımız, belediyemizin, şehrimizin bereketleri olan yaşlılarımızı korumak, kollamak da bizlerin görevidir. Her şeyden önce mübarek üç ayların içerisinde huzurla, sağlıkla Ramazanlarına, bayramlarına, daha nice büyüklerimizi anacağımız haftalar niyaz ediyorum" diye konuştu. Koronavirüs tedbirlerinin alındığı programda Başkan Büyükkılıç, maske, mesafe, temizlik kuralının da asla göz ardı edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Huzurevi sakinleri de Başkan Büyükkılıç'ın Pandemi sürecinde kendilerine gösterdiği hassasiyet sayesinde herhangi bir vaka olayı yaşanmadığını işaret ederek, Büyükşehir Belediyesi ile Mehmet Ali Karcıoğlu başkanlığındaki Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na teşekkür ettiler. Huzurevinde yaşlıların üzerine tir tir titrediğini belirten Huzurevi sakinleri, "Dünyada birçok ülke yaşlılarını ölüme terk etmişlerdir. Gözümüzde büyüttüğümüz Avrupa, Amerika ve batı ülkeleri şaşırmış vaziyetteler, bundan sonra gözümüzde büyüteceğimiz bir ülke varsa Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Yaşlılarına minnet hissi duymayan milletlerin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur. Sizin şahsınızda tüm personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, haklarını bizlere helal etmesini diliyoruz, şimdiye kadar hiç fire vermedik, bu tedbirlerle virüs bizden korksun" görüşünü dile getirdiler.

Samimi, sıcak ve duygu dolu geçen programda, doğum günleri mart ayına denk gelen 9 yaşlıya doğum günü sürprizi de yaşanarak Başkan Büyükkılıç'ın gönderdiği pasta da kesildi. Büyükkılıç, doğum günlerini kutladığı yaşlılara, sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diledi. Ayrıca Büyükkılıç, tüm huzurevi sakinlerine 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında erkeklere kravat, kadınlara eşarp hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı