Başkan Büyükkılıç'tan Talas'a yeni kütüphane

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesinde 300 kişi kapasiteli, 10 bin kitabın yer alacağı yeni kütüphane yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, "Biz gençlerimiz için varız. Öğrenci dostu başkanları olarak her zaman onların yanındayız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın okuyan ve okutan şehir Kayseri'yi kütüphaneler şehri yapma gayreti sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, Elçibey Caddesi'nde 300 kişi kapasiteli, 10 bin basılı kitabın, 22 bin e-kitabın yer alacağı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kütüphanesi'nin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kütüphane hazırlıklarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü'den son durum hakkında bilgiler aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Üniversite öğrencilerimizin yoğun olduğu Talas'tayız. Şirin, gelişmekte olan Talas'ımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve taleplerini karşılamak amacıyla burada bir kütüphane ortamı oluşturuyoruz" dedi.

Yakın zamanda kütüphaneyi vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Büyükkılıç, "Çalışmalarımız hızla devam ediyor, burada hak sahibi, öğrenci dostu Abdulkadir Kömürcü dostumuza anlayışı ve desteği için teşekkür ediyoruz. Hızlı bir gayret ile Ramazan ayından önce 20-25 gün içerisinde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye zengin kitap varlığı ve kaliteli tefrişatı ile çağın standartlarında açılan modern kütüphaneler kazandırdıklarını vurgulayarak, "İçerisinde 10 bin kitap var, 300 öğrencimize rahatlıkla ders çalışacakları ortamı sağladık. Dışarıda da kitap okunabilecek ortam var. İnternet, çay, çorba ücretsiz, ayrıca fotokopi gibi imkanları da sağlayacağız. Elektronik kütüphane de söz konusu. Biz gençlerimiz için varız, öğrenci dostu başkanları olarak her zaman onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle de sohbet eden Başkan Büyükkılıç, "Özgüven içerisinde olun, ailenize, şehrimize, ülkemize, insanlığa faydalı olun. Biz, sizin için varız" dedi.

Yakın zamanda faaliyete geçecek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kütüphanesi, 10 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın, 300 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı ve ücretsiz internet hizmetleri ile Kayserililere hizmet verecek. - KAYSERİ