Büyükkılıç'tan Talas'a 'Sosyal Yaşam Merkezi' müjdesi
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Büyükkılıç'tan Talas'a 'Sosyal Yaşam Merkezi' müjdesi

Büyükkılıç'tan Talas'a 'Sosyal Yaşam Merkezi' müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ne yapılacak Sosyal Yaşam Merkezi'nin uygulama projesinin hazırlandığını belirterek, bu yıl içerisinde inşaat çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ne yapılacak Sosyal Yaşam Merkezi'nin uygulama projesinin hazırlandığını belirterek, bu yıl içerisinde inşaat çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın seçim beyannamesinde '150. Yılda 150 Proje' kapsamında yer alan ve 2021 yılı projelerinden olan Talas Sosyal Yaşam Merkezi projesine bu yıl başlanacak. Yaptığı yatırımlarla vatandaşlara hem eğitim hem de spor imkanı sunan Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ne yapılacak olan Sosyal Yaşam Merkezi projesinde çalışmaların başladığını, uygulama projelerinin hazırlandığını söyledi. Uygulama projesinin hemen ardından projenin yapımı ile ilgili çalışmalara başlayacaklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, 3 bin metrekare inşaat alanına yapılacak Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde, başta spor faaliyetlerine yönelik olmak üzere bay ve bayan yüzme havuzu, Fitness salonları, sauna ve buhar odalarının yanı sıra eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek derslikler, seminer salonu, kütüphane, kafeterya gibi işlevlerin yer alacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanların da mevcut olacağını belirterek, ayrıca yapıda farklı büyüklüklere sahip dükkanların bulunacağını ve çevreye uyumlu modern yapının hizmete sunulacağını ifade etti.

Uyum kültürü ile gerek yerel yönetimler gerekse sosyal faaliyetler olmak üzere şehrin gelişimi açısından hizmetlerin süreceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizin güzel insanları bu hizmetlerin daha fazlasını hak ediyor. Allah bizleri siz Kayserili hemşerilerimize layık kılsın. Bu şehre ve insanlarına dökeceğimiz daha çok alın terimiz var. Sosyal Yaşam Merkezi'miz hem Talas ilçemize, hem şehrimize hem de ülkemize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan Talas'a 'Sosyal Yaşam Merkezi' müjdesi
Büyükkılıç'tan Talas'a 'Sosyal Yaşam Merkezi' müjdesi
Büyükkılıç'tan Talas'a 'Sosyal Yaşam Merkezi' müjdesi
Büyükkılıç'tan Talas'a 'Sosyal Yaşam Merkezi' müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Büyükkılıç'tan Talas'a 'Sosyal Yaşam Merkezi' müjdesi - Haberler
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