Başkan Büyükkılıç'tan Sanata ve Sanatçıya Destek
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Başkan Büyükkılıç'tan Sanata ve Sanatçıya Destek

Başkan Büyükkılıç'tan Sanata ve Sanatçıya Destek
Habermetre - Haberler | Toplum

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kayseri Kalesi'nde Temmuz ve Ağustos ayları boyunca 'Kaleiçi Sanat Etkinlikleri' düzenleneceğini, sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kayseri Kalesi'nde Temmuz ve Ağustos ayları boyunca 'Kaleiçi Sanat Etkinlikleri' düzenleneceğini, sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kayseri Kalesi'nde tarihin eşsiz dokusuyla sanatın buluştuğu adres olan ve faaliyetlerini sürdüren Sanatçılar Sokağı ziyaretçilerini beklerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sanatçıları desteklemek amacıyla Kaleiçi etkinlikleri kapsamında Temmuz ve Ağustos ayları boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 18. 00'de Kayseri Kalesi'nde 'Kaleiçi Sanat Etkinlikleri' düzenleyecek.

Etkinlik kapsamında mehteran ve tiyatro gösterileri, imza günleri, konser ve müzik dinletileri yer alacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada sanatın ve sanatçının baş tacı olduğunu, Kadim kent Kayseri'nin kültür sanatta da kendisini kanıtladığını belirterek, "Bizim anlayışımızda halka hizmet hakka hizmettir. Sanat ve sanatçı bizim başımızın tacı. Bu anlayıştan hareketle sanatın her alanında varız. Sanatı ve sanatçıyı desteklemekte kararlıyız" dedi.

Kayseri'nin bir sanat şehri olması için gayretlerinin süreceğini belirten Büyükkılıç, "Zenginlikler şehri kadim Kayserimizi, her alanda olduğu gibi sanat alanında da öne çıkarmakta gayretliyiz, kararlıyız. Kayseri, köklü tarihinden ve kültüründen dolayı sanat şehri olarak da anılmayı hak etmektedir, çünkü böyle bir potansiyel vardır. Biz de o potansiyeli değerlendirmekteyiz. Kayseri turizm, sanayi, ticaret, kültür, kütüphane, müze şehri olduğu kadar sanat şehridir de. Biz de bu yolda bütün gayretimizle varız, var olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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