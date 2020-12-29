Başkan Büyükkılıç İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'na video konferans ile katıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirler ve bu kapsamda Kayseri'de son durum ile yapılan çalışmalar ele alındı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kayseri'de dayanışma ve uyum içerisinde vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların rehavete kapılmamaları gerektiğini, bu virüsten kurtulmak için Büyükşehir Belediyesi olarak tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıda, İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri ile pandemi mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı