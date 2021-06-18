Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekare alanda kurulan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne, 5 bin 500 metrekarelik kütüphane kurulacak.

Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekare alanda kurulan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne, 5 bin 500 metrekarelik kütüphane kurulacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 260 bin metrekare alan büyüklüğü ile dünyanın sayılı şehir parklarından olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin aynı zamanda bir kültür bahçesi konumunda olmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, millet bahçesi içerisine devasa bir halk kütüphanesi yapılacağını belirtti.

Kütüphane temelinin yakın zamanda atılacağını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde Kayseri'mize yakışır nitelikte bir halk kütüphanesi inşa edeceğiz. . Açıldığında Kayseri'mize, gelecek nesillerimize büyük katkı sağlayacak. Gelecek nesillerimizin, gençlerimizin yanındayız. Geçtiğimiz yıl belediyemizin kütüphanelerinden yüz binlerce vatandaşımız faydalandı. Ödünç verdiğimiz kitap sayısı 260 bini buldu. Yeni halk kütüphanesi ile bu hizmetlere devam edeceğimizi duyurmak istiyorum."

Klasik kütüphane anlayışının dışında özel tasarlanmış ortak buluşma alanlarının yer alacağı halk kütüphanesinde, çalışma alanları, internet salonu, çocuk ve bebek kütüphaneleri, çocuk etkinlik alanı, Mimar Sinan çizim ve müze salonu, kent kitaplığı, özel okuma bölümleri, sergi salonu, görme engelliler için stüdyo, gazete arşivi, kafeterya, kitap satışı ile 190 kişilik konferans salonu bulunacak.

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata varıldığını bildirdi
Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata varıldığını bildirdi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Cristiano Şenol Güneş Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 13:05:32. #1.13#

title