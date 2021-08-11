Başkan Büyükkılıç'tan KTB'ye ziyaret
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Başkan Büyükkılıç'tan KTB'ye ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan KTB'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Borsası'nı (KTB) ziyaret ederek, Başkan Recep Bağlamış ve yönetimi ile çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Borsası'nı (KTB) ziyaret ederek, Başkan Recep Bağlamış ve yönetimi ile çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, borsanın özel gıda kontrol laboratuvarında da incelemelerde bulundu.

Kayseri Ticaret Borsası yönetimi ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada borsa bünyesinde 2018 yılında yeniden faaliyet geçirilen laboratuvarı inceleyerek, bilgiler aldı. Bağlamış, Başkan Büyükkılıç'a gıda ve toprak analizlerinde uzman kadrosu ile Bakanlık onaylı çalışmaya devam eden laboratuvarı buğday ununun, ekmeğin, tahıl ve tahıl ürünlerinin ekonomik değerinin veya çeşit özelliklerinin belirlenmesi amacıyla fiziksel ve kimyasal analizler yapıldığını anlattı.

Başkan Büyükkılıç, KTB başkan ve yönetimine başarılar dileyerek, "Kayseri Ticaret Borsası Başkanımız Recep Bağlamış'ı ziyaret ederek 2018 yılında faaliyete geçen Özel Gıda Laboratuvar'ında incelemelerde bulunduk. Yapılan bu işlemlerle kalite en üst seviyeye çıkartılıyor. Kıymetli başkanımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan KTB'ye ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan KTB'ye ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan KTB'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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