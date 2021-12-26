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Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a ziyaret
AA / Murat Asil - Haberler | Spor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret ederek, ligde yarın oynanacak Sivasspor karşılaşması öncesi takıma başarı diledi.

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret ederek, ligde yarın oynanacak Sivasspor karşılaşması öncesi takıma başarı diledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklayamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç'ı, teknik direktör Hikmet Karaman ile futbolcular İlhan Parlak ve Uğur Demirok karşıladı.

Ziyarette Karaman ve futbolcular ile bir araya gelen Büyükkılıç, Kayserispor'un üst sıralarda yer alması için her türlü desteği verdikleri belirterek, Sivasspor maçında başarı diledi.

AA / Murat Asil - Spor Haberleri

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