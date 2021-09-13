Başkan Büyükkılıç'tan 'Kaptaj' İncelemesi - Haberler
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Başkan Büyükkılıç'tan "Kaptaj" İncelemesi

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Başkan Büyükkılıç'tan

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Talas İlçesi'ne içme suyunun temin edildiği Çay Bağları Kaptaj Alanı'nda çevre düzenlemesi yapılırken, Başkan Büyükkılıç, yerinde incelemelerde bulundu.

Kayseri Su Ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Talas İlçesi'ne içme suyunun temin edildiği Çay Bağları Kaptaj Alanı'nda çevre düzenlemesi yapılırken, Başkan Büyükkılıç, yerinde incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, bu kaptaj alanının Çay Bağları'nda önemli su merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, "Burada görüntü ve çevre kirliliğini gidermek ve sağlıklı bir şekilde kaptaj alanlarımızı korumak amacıyla burada çayırların ekildiği, pırıl pırıl tertemiz hala getirildiği bir alanı görüyoruz. Benzeri alanları diğer kaptaj alanlarında da yapıyoruz. Yıldırım Beyazıt'taki en büyük kaptaj alanımızda da hem çevre hem görüntü kirliliğini giderecek hem de yürüyüş parkurlarını oluşturacak şekilde düzenlemeler yapılmıştı" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, etap etap tüm KASKİ'nin kaptaj alanları ve su kuyuları ile ilgili etrafındaki sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortamı sağlama yönünde gayretlerini sürdüreceklerini vurgulayarak, "KASKİ'mizin çok değerli genel müdürü ve kıymetli ekibine teşekkür ediyoruz. Şehrimizi seviyoruz, bizleri seven, güvenen hemşerilerimize layık olma yolunda gayret gösteriyoruz" dedi.

TALAS İÇİN ÇOK ÖNEMLİ SU MERKEZİ

Talas ilçesine içme suyunun temin edildiği Çay Bağları Kaptaj Alanı içerisinde 5 adet, çevresinde 3 adet olmak üzere toplam 8 adet sondaj kuyusu bulunuyor. 8 adet sondaj kuyusundan saatte 900 ton üretimi yapılan su, terfi merkezindeki pompalar ile Talas İlçesi'ndeki depolara aktarılıyor.

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