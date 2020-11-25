Başkan Büyükkılıç'tan kadına şiddete karşı maskeli destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Büyükkılıç'tan kadına şiddete karşı maskeli destek

25.11.2020 13:02 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:07
Başkan Büyükkılıç'tan kadına şiddete karşı maskeli destek

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, taktığı maske ile şiddete karşı farkındalık oluşturdu.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, taktığı maske ile şiddete karşı farkındalık oluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kadınlar ile buluşup, 'kadına şiddete sıfır tolerans' yazılı maske ve atkı taktı, kadına şiddete ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürü vatandaşlara dağıttı. Başkan Büyükkılıç, "Kadınlara şiddet konusunda duyarlılık gösteriyoruz, sıfır tolerans" dedi. Başkan Büyükkılıç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Emniyet Müdürlüğü'nce kurulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) standını ziyaret etti. Kadın dernek temsilcileri ile de görüşen Başkan Dr. Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, kadına şiddete sıfır tolerans gösterildiğini vurgulayarak, 'kadına şiddete sıfır tolerans' yazılı maske ve atkı ile şiddete karşı farkındalık oluşturdu. Her türlü canlıya şiddetin insanlık suçu olduğunu, kadına yönelik şiddetin de asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Şiddet; şiddettir, kadınlara yönelik şiddet asla kabul edilemez. Kadınlara şiddet konusunda duyarlılık gösteriyoruz, sıfır tolerans diyoruz. Cumhurbaşkanlığımız ve bakanlıklarımız önderliğinde kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulamasını da çok önemsiyoruz. Eğer şiddete uğrandığı zaman kadınların hemen yetkililere bildirmeleri konusunda kendilerine tavsiyelerde bulunuyoruz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, daha sonra vatandaşlara broşür dağıtırken, dağıtılan broşürlerde kadına yönelik şiddet konusunda alınabilecek tedbirler ile şiddete maruz kalan kişilerin nerelere başvurabilecekleri bilgileri yer aldı.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Amirliği'ni de ziyaret ederek, polis memurlarından bilgi aldı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan kadına şiddete karşı maskeli destek
Başkan Büyükkılıç'tan kadına şiddete karşı maskeli destek
Başkan Büyükkılıç'tan kadına şiddete karşı maskeli destek
Başkan Büyükkılıç'tan kadına şiddete karşı maskeli destek
Başkan Büyükkılıç'tan kadına şiddete karşı maskeli destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kadına şiddete karşı maskeli uyarı
Kadına şiddete karşı maskeli uyarı
Büyükşehir'den 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadeleye' destek
Büyükşehir'den "Kadına Karşı Şiddetle Mücadeleye" destek
Bayburt'ta kadına yönelik şiddete karşı stant kuruldu
Bayburt'ta kadına yönelik şiddete karşı stant kuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Berkun Oya Hande Erçel Öykü Karayel Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Deniz Türüç Gökhan Gönül Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Büyükkılıç'tan kadına şiddete karşı maskeli destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 13:09:53. #1.15#
title