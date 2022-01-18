Başkan Büyükkılıç'tan Hunat esnafına ziyaret - Haberler
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Başkan Büyükkılıç'tan Hunat esnafına ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Hunat esnafına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini Hunat mahallesinde sürdürdü.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini Hunat mahallesinde sürdürdü.

Esnaflarla sohbet eden ve hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, bir fırın ziyareti esnasında vatandaşlara sıcak pide ikram etti. Büyükkılıç'ın ziyaret ettiği her esnaf dükkanında sıcak ve samimi bir ortamda sohbet gerçekleşirken, Kayserililer Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Vatandaşlar, Büyükkılıç ile ziyaretleri esnasında hatıra fotoğrafı da çektirdi. Başkan Büyükkılıç, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafların gönlünde yer edip, dualarını almak amacıyla esnaf ziyaretlerine devam edeceğini ve onların her zaman yanında yer aldıklarını ifade etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan Hunat esnafına ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Hunat esnafına ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Hunat esnafına ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Hunat esnafına ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Hunat esnafına ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Esnaf, Yerel, Haber

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