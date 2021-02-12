Başkan Büyükkılıç'tan ERÜ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ziyaret
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Başkan Büyükkılıç'tan ERÜ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ziyaret

12.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:56
Başkan Büyükkılıç'tan ERÜ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (ERFARMA) ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (ERFARMA) ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyarette ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, araştırma üniversitesi denilince akla gelen yegane üniversitelerden birisinin Erciyes Üniversitesi olduğunu, üniversitenin kentin gururu olduğunu belirtti.

Aşı çalışması ve ERFARMA'da yürütülen ilaç çalışmalarının son derece mutluluk verdiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimler olarak Kayseri'de kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sanayicilerle adeta et ve tırnak gibiyiz. Üzerimize ne düşüyorsa yapmak adeta mecburiyet ve zorunluluk. Bu benim işim değil, mantığını unutacağız. Her iş bizim işimiz. Bize ihtiyaç oluyorsa, bize bir görev düşüyorsa 'hay hay' demek mecburiyetindeyiz. Bunun çok güzel örneklerini yaşamaktayız. Örneğin Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yaptığı hizmetler var. Hocam ile görüştük, Kredi ve Yurtlar Kurumu buraya 2 bin kişilik bir yurt yatırımı yaptı."

Rektör Çalış da önemli işlere imza attıklarını bildirdi.

Üniversite bünyesinde 43 araştırma merkezi bulunduğuna değinen Çalış, şöyle devam etti:

"Özellikle bu merkezlerimizden bazıları ön planda ve önemli projeler hayata geçirmekteler. Bu merkezlerimizde gerçekten çok büyük işler başarıyoruz. İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezimizde de birçok yeni ilaç araştırma çalışmaları yürütülmekte. Örnek olarak, bu merkezimizde sülük enziminden yeni bir ilaç geliştirmede klinik çalışmalarına geçtik. Gerçekten büyük ve önemli işler başarmaktayız. İnşallah Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi inşaatımız bitince sadece Kovid-19 aşılarının değil, birçok aşı adayının üretimi için faz-1 ve faz-2 çalışmalarını yapabileceğimiz önemli bir yer olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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