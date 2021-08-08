Başkan Büyükkılıç'tan Çiftçilere Dev Destek
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Başkan Büyükkılıç'tan Çiftçilere Dev Destek

Başkan Büyükkılıç'tan Çiftçilere Dev Destek
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz aylarda traktör verilen 5 ilçenin ardından 6 ilçeye daha traktör dağıtacaklarını belirterek, bu alanda çiftçilere sağlanan desteğin 4 milyon 125 bin TL'ye ulaşacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz aylarda traktör verilen 5 ilçenin ardından 6 ilçeye daha traktör dağıtacaklarını belirterek, bu alanda çiftçilere sağlanan desteğin 4 milyon 125 bin TL'ye ulaşacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanında son 3 yılda sağlanan desteğin de böylece 41 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı. Nisan ayında çiftçilerin kullanımı için, Yahyalı, Sarız, Bünyan, Akkışla ve Yeşilhisar İlçe Ziraat Odaları'na 5 traktör teslim eden Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 6 traktör daha alarak Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Sarıoğlan, Develi ve Felahiye ilçelerindeki çiftçilerin kullanımına sunmak üzere ziraat odalarına teslim edecek. Her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olan ve tarıma ayrı bir önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda 5 traktörün ardından şimdi de 6 olmak üzere çiftçilerimizin kullanımı için dağıtacağımız 4 milyon 125 bin TL maliyetli toplam 11 adet traktörümüz hayırlı, uğurlu olsun. Çiftçimiz bol bol bereketli şekilde üretsin ki, şehrimiz kazansın, ülkemiz kazansın, insanlık kazansın" diye konuştu. Çiftçilere verdikleri desteğin aralıksız süreceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Toprak anayı bin bir emekle ve gayretle işleyen, tarlada, bağda, bahçede, tarımın olduğu her yerde ürettiği ürünleri sofralarımıza kadar taşıyan değerli çiftçilerimize ne yapsak azdır" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa özel önem vermeyi sürdüreceklerini de yineleyerek, son 3 yılda bu alana sağlanan destek tutarının 41 milyon TL'ye ulaştığını da ifade etti . Büyükşehir Belediyesi'nce alınan 6 traktör Pazartesi günü düzenlenecek törenle ilçe ziraat odaları başkanlarına teslim edilecek.

Kaynak: Habermetre

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