Başkan Büyükkılıç'tan Alman başkanlara çağrı
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Başkan Büyükkılıç'tan Alman başkanlara çağrı

Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Konferansı'na katılarak, "Anadolu'da her evde Almanya'da akrabası olan vardır muhakkak. Biz o açıdan iç içe olduk. Etle tırnak gibiyiz.

Başkan Büyükkılıç'tan Alman başkanlara çağrı
19.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:25

Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Konferansı'na katılarak, "Anadolu'da her evde Almanya'da akrabası olan vardır muhakkak. Biz o açıdan iç içe olduk. Etle tırnak gibiyiz. Biz bu dostluğun pekişmesini ve gelişmesini çok arzu ediyoruz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Almanya Belediyeler Birliği'nin ortak organizasyonunda video konferans sistemi ile gerçekleştirilen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Konferansı'na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Türkiye'den İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Bursa, Konya, Hatay, Ordu, Samsun ve Balıkesir Büyükşehir Belediyea Başkanları ile Almanya'dan Berlin, Frankfurt, Hannover, Mannheim, Karlsruhe, Essen, Bremen, Bergkamen, Postdam, Castrop-Rauxel Belediye Başkanları katıldı.

Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Konferansı'nda Türk ve Alman yerel yönetimlerin ortak sorunları ve hedefleri ile Türk- Alman ilişkilerinin pekiştirilmesi bakımından yerel yönetimler arası iş birliğinin önemi hakkında konular konuşuldu.

Almanya'dan Devlet Bakanı Michelle Müntefering ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın açılış konuşmaları yaptığı konferansta, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'yi anlatarak, hem yerel hem de genel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Alman Başkanlara hitaben yaptığı konuşmada, "Anadolu'da her evde Almanya'da akrabası olan vardır muhakkak. Biz o açıdan iç içe olduk. Etle tırnak gibiyiz. Biz bu dostluğun pekişmesini ve gelişmesini çok arzu ediyoruz. Biz sadece dost şehirlerimizi değil, tüm Almanya'daki şehirlerimizi kardeş biliyoruz. Bu güzelliklerin ortasında biz dostluklarımızı geliştirmeye, pekiştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken seçici olmamak lazım. İnsanları renginden, ırkından, dilinden, kültüründen dolayı dışlamamak lazım. Her şeyden önce insana sahip çıkma anlayışı içerisinde sahip çıkmak lazım. Kayseri'mizde yüz bin tane Suriyeli, Afganlı, mülteci olarak nitelendirilen dostlarımız misafir olarak kalıyorlar. Biz onları misafir olarak görüyoruz. Her zamanda onlara o sıcaklığı hissettiriyoruz. Çünkü Türk'ün konukseverliği asla göz ardı edilemez" dedi.

Pandemi döneminde gerek Kayseri'de gerekse Türkiye'deki hastalara sıcak yaklaşım ve en güzel şekilde hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Elbette söz sahibi olduğumuz, her zaman gücünü takdir ettiğimiz, Almanya'nın bu yöndeki çalışmalarını takdirle karşılaşıyoruz. Zaman zaman gerek göç konusunda, gerekse pandemi konusunda hepimizin bir sınav veriyoruz. Başaranlardan olmamız gerektiğini de buradan paylaşmak istiyorum. Bu işbirliğini geliştirirken, Avrupa Hareketlilik Haftası konusunda çok değerli birliğimizin Başkanı Fatma Hanım takdir ederler, bizlerde bu yarışta yer almak için, özellikle yayalaştırma ve bisiklet yollarına çok önem veriyoruz. Bu anlayış ile şehrimizin merkezinde KAYBİS, Kayseri Bisiklet nitelendirdiğimiz uygulama ile merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bizler hemşehrilerimizin sağlıklı olma konusunda gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

'Biz birbirimizi iyi anlamalıyız'

Uyum kültürünün çok önemli olduğu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Uyum kültürü önemlidir. Birbirimize uyum içerisinde yaşamalıyız. O açıdan biz birbirimizi iyi anlamalı, ön yargıdan uzak, birbirimize sahip çıkmalıyız. Üniversitelerimizle, öğrencilerimizle, çevreci anlayışımızla, medeniyet buluşmasıyla hoşgörünün merkezi Kayseri'den sevgiler saygılar diliyor. Böyle bir çalışma yaptıkları için başkanıma ekibine ve Almanya'daki tüm dostlarımıza selam gönderiyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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