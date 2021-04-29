Başkan Büyükkılıç'tan 5 ilçede çiftçilere traktör desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı, Sarız, Bünyan, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere 1 milyon 300 bin TL maliyetli 5 traktörü ilçelerin ziraat odası başkanlarına teslim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı, Sarız, Bünyan, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere 1 milyon 300 bin TL maliyetli 5 traktörü ilçelerin ziraat odası başkanlarına teslim etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan traktör teslim töreninde ziraat odası başkanlarına traktörlerin ruhsatlarını teslim eden Büyükkılıç, "Pandemi sürecinde yakinen gördük ki üreten çiftçi olmazsa hiçbir şey olmuyor. Toprağa sahip çıkmak lazım, toprağa hizmet edenlere sahip çıkmak lazım. 5 traktörümüzü bu sene itibariyle 5 ilçemize veriyoruz. Daha sonraki dönemde de diğer ilçelerimize destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her şey çiftçi için, her şey üretim için." ifadelerini kullandı.

Teslim töreninde ilçe ziraat odası başkanlarının yanı sıra Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ile Genel Sekreter Bayar Özsoy ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil