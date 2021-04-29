Başkan Büyükkılıç'tan 5 ilçede çiftçilere traktör desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç'tan 5 ilçede çiftçilere traktör desteği

Başkan Büyükkılıç'tan 5 ilçede çiftçilere traktör desteği
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı, Sarız, Bünyan, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere 1 milyon 300 bin TL maliyetli 5 traktörü ilçelerin ziraat odası başkanlarına teslim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı, Sarız, Bünyan, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere 1 milyon 300 bin TL maliyetli 5 traktörü ilçelerin ziraat odası başkanlarına teslim etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan traktör teslim töreninde ziraat odası başkanlarına traktörlerin ruhsatlarını teslim eden Büyükkılıç, "Pandemi sürecinde yakinen gördük ki üreten çiftçi olmazsa hiçbir şey olmuyor. Toprağa sahip çıkmak lazım, toprağa hizmet edenlere sahip çıkmak lazım. 5 traktörümüzü bu sene itibariyle 5 ilçemize veriyoruz. Daha sonraki dönemde de diğer ilçelerimize destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her şey çiftçi için, her şey üretim için." ifadelerini kullandı.

Teslim töreninde ilçe ziraat odası başkanlarının yanı sıra Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ile Genel Sekreter Bayar Özsoy ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da hazır bulundu.

Başkan Büyükkılıç'tan 5 ilçede çiftçilere traktör desteği
Başkan Büyükkılıç'tan 5 ilçede çiftçilere traktör desteği
Başkan Büyükkılıç'tan 5 ilçede çiftçilere traktör desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Özcan Deniz Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Büyükkılıç'tan 5 ilçede çiftçilere traktör desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:01:53. #1.14#

title