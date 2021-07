Başkan Büyükkılıç'tan 4 İlçeye Doğalgaz Müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katıldığı Özvatanlılar Buluşması'nda Özvatan ilçesi dahil Felahiye, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini 2022-2023 yılına kadar doğalgaz ile buluşturacakları müjdesini verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katıldığı Özvatanlılar Buluşması'nda Özvatan ilçesi dahil Felahiye, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini 2022-2023 yılına kadar doğalgaz ile buluşturacakları müjdesini verdi.

BÜYÜKKILIÇ, DAVUL ZURNA İLE KARŞILANDI

AK Parti Özvatan İlçe Başkanlığı tarafından Melikgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Özvatanlılar Buluşması'na Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Özvatan Kaymakamı Eray Gürsoy, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, AK Parti İl Başkanvekili Fatih Üzüm, AK Parti Özvatan İlçe Başkanı Erkan Bulut ve Özvatanlılar katıldı. Büyükkılıç, kapıda davul zurna ile karşılandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Özvatanlılar Buluşması'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 belediye başkanını ayırt etmeden bağırlarına bastıklarını, uyum kültürünün en güzel örneklerini yaşadıklarını söyledi.

"BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ YERLİ VE MİLLİ GÖRÜŞÜMÜZDÜR"

Konuşmasında hizmet ve gönül belediyeciliğine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz ötekileştirmemeliyiz. Hangi siyasi kanaate mensup olursa olsun, hangi görüşü savunursa savunsun, önemli olan bizim yaşam ve uygulamalarımızla örnek olmamız, o insanı kucaklamamız, bağrımıza basmamızdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diye Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sürekli hatırlattığı ve vurguladığı o anlayış içerisinde insan odaklı çalışmalar yapmalıyız. İdeolojik belediyecilik yapmamalıyız, hizmet belediyeciliği yapmalıyız. Zaten biz örnek olursak, o insanları hizmetlerle buluşturursak, ötekileştirmezsek, kul ve kamu hakkını gözetirsek o insanlar bizim yanımızda yer alır. Çünkü bizim görüşümüz yerli ve milli görüşümüzdür. "

ÖZVATAN'A YATIRIM FURYASI

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak Özvatan'a birçok yatırım yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini belirterek, "Son süreçte 'koyunlar artıyor, meralar şenleniyor' dedik. Özvatan'ımızda 5 ailemize 100 tane koyun verdik. Önümüzdeki sene daha fazlasını vereceğiz. KASKİ'mizin, elektrik şirketimizin ve Büyükşehir'imizin yapacağı çalışmalar ile ilgili aklınıza ne geliyorsa her türlü çalışmayı yapmaya gayret gösteriyoruz. Her ilçeye bir millet bahçesi dedik, onunla ilgili çalışmamızı ihale ettik, devam ediliyor, yapılıyor. Arıtma tesisi dedik, elhamdülillah tamamlandı, hizmete girdi. Asfalt, hayvancılık ve mera gibi her isteklerinizi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

DOĞALGAZ MÜJDESİ

En çok merak edilen konu olan ilçe sakinlerinin doğalgaz beklentisini hatırlatan ve Özvatanlılar ile birlikte 4 ilçeye de doğalgaz müjdesi veren Başkan Büyükkılıç, 2022-2023 yılına kadar Özvatan, Felahiye, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini doğalgaz ile buluşturacaklarını ifade etti. Büyükkılıç, "Bunu söylerken laf olsun diye söylemiyoruz. Önceki dönem Enerji Bakanımız Taner bakanımız ile, BOTAŞ genel müdürüyle, EPDK daire başkanıyla, SOCAR dediğimiz Kayserigaz'ın ana firması Azerbaycanlı kardeşlerimize ait firma yetkilisi ile yaptığımız video konferans ve sonrasında yaptığımız yönetim kurulunda olayı netleştirdik ve çalışmalarımızı yaptık" dedi.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de ilçeye bu zamana kadar yapılan hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere devletin tüm kurumlarına teşekkür etti. Özvatan Kaymakamı Eray Gürsoy da Özvatan için gece gündüz çalışmaya gayret edeceklerini söyledi.

Program, Özvatan'a hizmet eden ve emeği geçenlere plaket takdim töreni ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre