Başkan Büyükkılıç, Spor AŞ'nin moral etkinliğine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerinde kalmak zorunda olanlar için gerçekleştirilen moral etkinliğine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerinde kalmak zorunda olanlar için gerçekleştirilen moral etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kılıçaslan Mahallesi'ndeki etkinliği balkonlarından izleyenlere hitap etti.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde kurallara uyarak salgının önlenmesine büyük destek veren Kayseri halkına teşekkür eden Büyükkılıç, kurallara uyulmaya devam edildiği sürece Kayseri'nin bu süreci en az sıkıntıyla atlatan il olabileceğini dile getirdi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, "Allah'ın izniyle bu sıkıntıları aşacağız. Yeter ki birbirimize ve ülkemize sahip çıkalım. Yavrularımızın geleceği için hep beraber gayret göstereceğiz. Ülkemizle, Cumhurbaşkanımızla, sağlık ordumuzla, güvenlik güçlerimizle, zabıtamızla, belediye çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Birbirimize sahip çıktığımızda daha da güçlü olacağız. İnsanlığın ihtiyacı olan her alanda 'İyi ki varsın Türkiye'." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA