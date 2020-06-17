Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş.'ye bağlı spor salonlarında incelemelerde bulundu
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Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş.'ye bağlı spor salonlarında incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni normal yaşamda hizmet vermeye başlayan Spor A.Ş.'ye bağlı spor salonlarında incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş.'ye bağlı spor salonlarında incelemelerde bulundu
17.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:57

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni normal yaşamda hizmet vermeye başlayan Spor A.Ş.'ye bağlı spor salonlarında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, "Spor salonlarımız yeni normal sürece hazır. Her türlü önlemi aldığımız spor salonlarımızı sağlıklı ortamda üyelerimizin rahatlıkla girebileceği şekilde ayarladık" diye konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan Spor A.Ş.'ye bağlı spor tesisleri 15 Haziran itibariyle yeniden Kayserili vatandaşların hizmetine açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni normal sürece uygun hale getirilen ve her türlü dezenfeksiyon işlemleri yapılan Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunup, alınan tedbirleri denetledi. İncelemeler sırasında tesiste spor yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların tesis hakkındaki görüşlerini de dinledi. Kayseri Büyükşehir Belediye bünyesindeki Spor A.Ş.'ye bağlı spor salonlarının yeni normal sürece hazır olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Yeni normal süreci en güvenilir biçimde başlatmış bulunuyoruz. Hemşehrilerimizin gönlünün rahat olması için var gücümüzle çalışıyor, tedbirlerimizi uyguluyor ve kontrol ediyoruz. Kayseri'mizi daha güvenli ve daha sağlıklı yarınlara taşımak için azami gayret gösteriyoruz. Biz spor salonlarımızda gerekli önlemlerimizi aldık. Her türlü sağlıklı ortamda üyelerimizin rahatlıkla girebileceği şekilde ayarladık. Her zaman bize destek olan hemşehrilerimizin spor salonlarımızda koyulan tedbir ve kurallara uyacağını çok iyi biliyoruz. Artık olmazsa olmazımız olan maske, mesafe ve temizlik kurallarını hayatımızın içinde alışkanlık hale getirirsek, normalleşme sürecimizde o kadar güvenli geçeceğine inanıyoruz. Bu kapsamda yeniden açılan spor salonlarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yeni normal sürece hazırlanan spor salonları için olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve çalışanlarına teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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