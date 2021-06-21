Başkan Büyükkılıç Dolu Dolu 3 Günü Değerlendirdi
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Başkan Büyükkılıç Dolu Dolu 3 Günü Değerlendirdi

Başkan Büyükkılıç Dolu Dolu 3 Günü Değerlendirdi
Habermetre - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Anadolu'nun liderlik tahtına oturan Kayseri'yi yatırımlarımız ve hizmetlerimizle ön plana çıkartıyoruz.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Anadolu'nun liderlik tahtına oturan Kayseri'yi yatırımlarımız ve hizmetlerimizle ön plana çıkartıyoruz. Dokuz belediye başkanımızı şehrimizde misafir ettik. Şehrimiz hakkında birçok övgü aldık. Durmak yok, çalışmayı ve hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları ile 9 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılımıyla düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'nın son derece verimli geçtiğini belirtti.

Toplantıyı değerlendiren Başkan Büyükkılıç, toplantının amacının "istişare" olduğunu ifade ederek, belediyecilik vizyonu ve yerel yönetimlerle izlenecek yeni yollar konuşulduğunu ve toplantının çok verimli geçtiğini kaydetti.

Büyükkılıç, belediye başkanlarını şehirde ağırlamaktan çok mutlu olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tarihi kent Kayseri'miz 3 gün boyunca yerel yönetimler başkanlığı heyeti ile dokuz belediye başkanını ağırladı. Şehrimizin güzelliklerini bir de onların ağzından dinledik. Bizler sevdalı olduğumuz şehrimiz ve ülkemiz için çaba gösteriyoruz. Bulunduğumuz görevin hem vebalini hem de değerini, kıymetini biliyoruz. Belediyecilik hizmetlerimizle örnek ve öncü çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Elhamdülillah meyvelerini de topluyoruz. Cumhurbaşkanımızın şahsında, devletimizin tüm kurumlarının desteği ile bundan sonra da aynı hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz. İstişarelerde bulunduğumuz toplantımız çok verimli geçti. Toplantının yanı sıra misafirlerimiz ticareti, endüstrisi, sağlığı, gastronomisi, turizmi, tarihi ve doğa güzellikleriyle bir cazibe merkezi olan Kayseri'mizi daha yakından tanıma fırsatı buldular. Başkanlarımızın şehrimize, hizmetlerimize yönelik övgü dolu sözleri bizleri çok memnun etti. Kayseri'mizde ağırladığımız AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'ye, milletvekillerimize, yerel yönetimler başkan yardımcılarımıza ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. "

Başkan Büyükkılıç Dolu Dolu 3 Günü Değerlendirdi

Kaynak: Habermetre

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