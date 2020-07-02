Başkan Büyükkılıç Şehir Kütüphanesi'ni gezdi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı önemli bir kültür yatırımı Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı önemli bir kültür yatırımı Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Kayserililerin bilgiye ulaşmasını sağlamak için Büyükşehir bünyesindeki kütüphanelerin sürekli geliştirilmesi sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sık sık kütüphanelerde incelemelerde bulunuyor. Bu kapsamda Şehir Kütüphanesini gezerek kitapseverlerle ve öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, gençlerle de özel olarak ilgileniyor.

Başkan Büyükkılıç, "Geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizi ilim yuvalarında görmek bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilerimiz yoğun bir sene geçirdiler. Bir nevi yaşamlarına yön verecek sınavlara girdiler. Sınavlardan sonra da burada vakit geçiriyorlar. Büyükşehir Belediye bünyesindeki bütün kütüphanelerimiz, gençlerimizin hizmetinde. Onların hem sosyalleşmesi, hem de kültürel anlamda kendini geliştirilebilmeleri için her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de kütüphanede bulunan öğrencilerimizle hasbihal ettik. Bizim için şehre yapılan her yatırım gibi insana yapılan yatırımın da önemi çok büyük" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA