Başkan Büyükkılıç: "Ramazan'da kulluk vazifemizi yapmalı ve sağlık bulmalıyız"
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Başkan Büyükkılıç: "Ramazan'da kulluk vazifemizi yapmalı ve sağlık bulmalıyız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Büyükkılıç: 'Ramazan'da kulluk vazifemizi yapmalı ve sağlık bulmalıyız'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun" dedi.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun" dedi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, gerek bedenin gerekse ruhun şifa bulduğu Ramazan'ın, bu imkanlardan istifade etmek için çok değerli bir fırsat olduğunu ifade ederek, bu imkanı iyi kullanmayı temenni etti.

Başkan Büyükkılıç mesajında şunları kaydetti:

"Ömrümüzde bir Ramazan'a daha erişmenin sevinci ve huzuru içerisindeyiz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. On bir ayın sultanı, rahmet ayı, bereket ayı, huzur ve mağfiret ayı Ramazan geldi, hoş geldi. Duaların kabul olduğu, gerek bedenin, gerek ruhun şifa bulduğu bu rahmet ayını fırsat bilerek ihya etmeliyiz. Ramazan'da günahların affedildiğini biliyoruz. Oruç tutarak sıhhat bulduğumuzu, vücudumuzu, ruhumuzu dinlendirdiğimizi de biliyoruz. Bu anlamda Ramazan'dan gerçek anlamda istifade edebilmek için gayret etmeliyiz. Sağlığımız, huzurumuz, mutluluğumuz bizim en önemli varlıklarımız. Dolayısıyla bu varlıklarımıza on bir ayın sultanı Ramazan'ımız ile katkıda bulunmalıyız. Hem kulluk vazifemizi yapmalı hem de sağlık, sıhhat ve huzur bulmalıyız."

Mesajında bin aydan daha hayırlı bir gün olan Kadir Gecesi'ni de içerisinde bulunduran Ramazan'ın her gününde bu kutlu geceyi aramak suretiyle hareket etmek gerektiğini paylaşan Başkan Büyükkılıç, "Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı gün olan ve bin aydan daha hayırlı gün olan Kadir Gecesi takribi Ramazan'ın 27'inci gecesine denk geliyor. Bizler, Ramazan'ın her gününde bu kutlu geceyi aramak suretiyle kulluk vazifemizi gerçekleştirmeliyiz. Ramazan'ın kadrini kıymetini bu şekilde bilmeli, şehri Ramazan'ı adeta ihya etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle on bir ayın sultanı Ramazan başta şehrimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı olsun. Hepimize sağlık, bereket ve huzur getirsin temennisinde bulunuyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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