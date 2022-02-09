Başkan Büyükkılıç, profesyonel turist rehberleriyle buluştu

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentteki profesyonel turist rehberleriyle bir araya gelerek, turizm konusunda yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, hem tarihi hem de kültürel yapısı ile Anadolu'nun parlayan yıldızı, 6 bin yıllık tarihi geçmişiyle öne çıkan Kayseri'yi turizm anlamında iddialı bir şehir yapmak için hem kamu kurum ve kuruluşlar ile hem de sivil toplum kuruluşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentteki turist rehberlerini Büyükşehir Belediyesi makamında kabul ederek, değerlendirmelerde bulundu. Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, turizm konusunda yapılan ve yapılacak olan çalışmalar konuşuldu.

Kayseri'nin her yönüyle turizmde adından söz ettiren bir şehir olması için çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, "Kayseri altyapı itibariyle Türkiye'de dört dörtlük şehirlerden birisidir. Bunu gelen misafirlerimize rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Hem tarihi hem de kültürel yapısı ile Türkiye'nin tam kalbinde yer alan ve 6 bin yıllık doğa ve tarihi geçmişiyle öne çıkan Kayseri'nin tanıtımı için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da, "Arkadaşlarımız adı üzerinde rehber ve önde gelen kişilerdir. İlimize gelen misafirlere gezilebilecek, görülebilecek yerleri gezdirecek kişiler yine bu arkadaşlarımızdır. Doğru bilgiyi de sunacak kişiler onlardır" dedi.

Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulunan profesyonel turist rehberlerinden Asım Ayyıldız ise Kayseri'yi daha iyi tanıtmak için dernek kuracaklarını ifade ederek, "Şehrimizi, bölgemizi tanıtıyoruz, tarihi, kültürel ve coğrafi özelliklerini anlatıyoruz. Ortaya bir fikir attık, toplu halde ne yapabiliriz derken, dernek kurmayı düşündük. İsim itibariyle Kayseri'yi ön planda düşündük, net olmasa da Kayseri ve çevresi Tarih Kültür Turizm Derneği şeklinde Kayseri'yi odaklayacak şekilde bir isim düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri'nin önemli bir şehir olduğunu, birçok medeniyetin ana noktası olduğunu vurgulayan rehber Ayyıldız, şunları söyledi:

"Biz rehberler tarihi anlatırken, Kayseri'ye girmeden hiçbir şekilde diğer bölgeleri bağlayamıyoruz. Çünkü Anadolu'nun ana merkez noktası. Buradan Hititlerden bahsederken Kayseri'den bahsetmekteyiz, Asurlardan bahsederken yine aynı şekilde. Selçuklu'su, Bizans'ı, Roma'sı, Beylikler, Osmanlı'sı derken bütün hepsi Kayseri'ye denk düşüyor. Başka alternatifiniz yok. Bu olduğu için turizm konusunda paydasını çok az aldığını düşünmeye başladık. Görsel açıdan böyle olduğunu düşünüyoruz. Belediye olarak birçok çalışmanız var, teşekkür ederiz."

Başkan Büyükkılıç'ın titizlikle takip ettiği Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi için de Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileten profesyonel turist rehberlerinden Ayyıldız, "Zaten son dönemde yapılan Havalimanı çalışması bizim ciddi anlamda çok beğendiğimiz bir çalışma ve teşekkür ediyoruz bu konuda hepimiz. Bize büyük bir katkısı olacak. Bu konuda zaten biliyorsunuz ki Kapadokya turu yapabilmek için Kayseri'ye inmek zorundalar, çünkü hava limanı konusunda bizimki daha gelişmiş olduğu için daha da gelişecek ve bu sayede daha fazla ziyaretçi sayımız olacak" dedi. - KAYSERİ