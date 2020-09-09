Başkan Büyükkılıç, patlıcan üreticileriyle bir araya geldi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yemliha'daki patlıcan üreticileriyle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yemliha'daki patlıcan üreticileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki yerel ürünlerin üretimine ve tanıtımına önemli katkılar veren Büyükkılıç, tescilli yamula patlıcanın üretildiği Yemliha'yı ziyaret etti.

Üreticiler ile bir araya gelen Büyükkılıç, yöresel ürünlerin satışının yapılacağı bir yer yapmayı planladıklarını belirtti.

Büyükkılıç, satış merkezi için yer sıkıntısı yaşadıklarını, girişimleri hızlandırarak ortama çeki düzen vereceklerini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili de uyarılarda bulunan Büyükkılıç, maske, mesafe ve temizliğin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA