Başkan Büyükkılıç, pandemi toplantısına katıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merkez ilçe belediye başkanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merkez ilçe belediye başkanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanları ile pandemiye yönelik toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç ülke genelinde ve Kayseri'de pandemi konusundaki hassasiyetin devam ettiğini belirtti.

Pandemi tedbirleri kapsamında çalışmalara devam ettiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrin merkezindeki değerli başkanlarımızla dayanışma içerisinde bizler de bu konuda nasıl katkı sağlarız, nasıl çalışmalar yaparız diye kafa yormak suretiyle konuyu gündemimizde tutuyoruz. Cumhurbaşkanımızın maske, mesafe ve temizlik üçlemini asla göz ardı etmeden ki bunun bir maliyeti de yok. O anlayış içerisinde mümkün olduğu kadar, ihtiyacımız olmadıkça evlerimizden çıkmamaya, toplu yerlerde hele hele hiç bulunmamaya düğünlerde illa katılmamız gerekiyorsa kısa süreli bulunmaya özen göstermeliyiz. Onun dışında pazar yerlerinde alışveriş yaparken hem kurallara uyma hem de kısa sürede o işlevimizi yapıp, oradan uzaklaşmaya özen gösterirsek, hepimiz kazanırız."

Kaynak: AA