Başkan Büyükkılıç, pandemi kurulu toplantısına katıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üyesi olduğu İl Pandemi Kurulu toplantısına katıldı.
14.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:33
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üyesi olduğu İl Pandemi Kurulu toplantısına katıldı.
Vali Şehmus Günaydın'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda COVİD-19 kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, koronavirüs sürecinin Kayseri'de başarıyla yürütüldüğü ve bundan sonra da rehavete kapılmadan aynı hassasiyetle uyulması gereken tedbirler ve önlemler alınması gerektiği konuşuldu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA