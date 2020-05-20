Başkan Büyükkılıç, OSB Fuar ve Kongre Merkezi çevresinde yapılan çalışmaları takip etti
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Başkan Büyükkılıç, OSB Fuar ve Kongre Merkezi çevresinde yapılan çalışmaları takip etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan Fuar ve Kongre Merkezi'nin çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, OSB Fuar ve Kongre Merkezi çevresinde yapılan çalışmaları takip etti
20.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:29

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan Fuar ve Kongre Merkezi'nin çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk etabını bir rekor kırarak üç günde tamamladıkları çevre düzenlemesinin ikinci etabını da en kısa sürede hizmete sunacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sahadaki çalışmaları yakından takip etmeye devam ediyor. OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nin çevre düzenleme ve bu kapsamda 8 bin kişilik otopark için gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da takip etti.

Kayseri Organize sanayi Bölgesi'nin önemini vurgulayan ve Türkiye'nin en önemli endüstri merkezlerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, böyle bir bölgeye her zaman destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Fuar ve Kongre Merkezi ile Kayseri OSB'nin ayrı bir değer kazandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Şehrimiz için ihtiyaç olan böyle bir projeyi fedakarca hayata geçirdiği için OSB Başkanımızı tebrik ediyorum. Üzerimize düşen çalışmalarda destek olmak ve buralara sahip çıkmak görevimiz diye düşünüyoruz. Böyle güzel bir projenin prestiji için hepimiz gayret göstermeliyiz. Yapılan çalışmalar şehrimize ve OSB'mize hayırlı olsun" dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da verdiği destekler nedeniyle Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Geçtiğimiz yıl tarih yazarak 3 gün içinde 30 bin metrekarelik sosyal tesis alanları, otoparklar ve yeşillendirme sahalarını yapmışlardı. Bugün de üç gün içinde ikinci etap çevre düzenlemesi bitecek. Başkanımızın katkılarıyla 55 bin metrekarenin üzerinde sosyal alana sahip olacağız. Başkanımız, ne zaman kapısını çalsak sorunlarımıza çare arıyor. Destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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