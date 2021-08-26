Başkan Büyükkılıç, ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı
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Başkan Büyükkılıç, ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın ağustos yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın ağustos yönetim kurulu toplantısına katıldı. Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Ağustos yönetim kurulu toplantısı Video Konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan ve aynı zamanda ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi de olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı. Toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı gündemindeki konular ele alındı ve yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı
Başkan Büyükkılıç, ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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