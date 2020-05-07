Başkan Büyükkılıç ORAN toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) mayıs ayı toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) mayıs ayı toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan çalışmaların masaya yatırıldığı toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıya Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA