Başkan Büyükkılıç "Okullar Sıcak, Sınıflar Rahat"

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak 48 okulda dış cephe yenilemesi ve ısı yalıtımı çalışması yaparak bu kış günlerinde öğrencilerin daha sıcak ve yenilenmiş sınıflarda eğitim aldıklarını söyledi.

Eğitime ve öğretime büyük önem verdiklerini çünkü geleceğe ve 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için her türlü çalışmayı gerçekleştireceklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç"Melikgazi Belediyesi Eğitim ve Eğitimcinin dostu ve destekleyicisidir. Yapımını gerçekleştirdiğimiz okul binaları ile iki kez HAYIRSEVER HİZMET MADALYASI ile ödüllendirildik. Melikgazi olarak 12 okul, 4 anaokulu yaparak eğitimin hizmetine sunduk. 48 okulda ısı yalıtımı gerçekleştirdik. Bu çalışmalar ile okullar şimdi ısı kaybı olmadan daha sıcak, sınıflar da daha az mevcut ile ders yapılıyor. Yani okullar sıcak, sınıflar rahat" dedi.

Eğitim kalitesini artırmak için Spor Salonları, Tiyatro ve Toplantı Salonları, Açık Alan Spor Alanları, Öğretmen Odası tadilatı ve Ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdikleri ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, eğitime yapılan çalışmaların 2019 yılında da artırılarak devam ettirileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ