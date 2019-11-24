Başkan Büyükkılıç, öğretmenlerle sabah yürüyüşü yaptı
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Başkan Büyükkılıç, öğretmenlerle sabah yürüyüşü yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle yoğa yürüyüşü yaptı.

24.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:20
Başkan Büyükkılıç, öğretmenlerle sabah yürüyüşü yaptı

, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle yoğa yürüyüşü yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, güne öğretmenlerle birlikte başladı. erken saatlerde KAYMEK'te görev yapan öğretmenlerle Ali Dağı'nda bir araya gelen Büyükkılıç, 8 kilometre yürüyüş yaptı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutladı.

Gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlere minnet duyduğunu vurgulayan Büyükkılıç, eğitim çalışanlarına sabah sporu yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA
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