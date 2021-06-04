Başkan Büyükkılıç, Necibe Nine'nin davetini geri çevirmedi
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Başkan Büyükkılıç, Necibe Nine'nin davetini geri çevirmedi

Başkan Büyükkılıç, Necibe Nine'nin davetini geri çevirmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 75 yıllık ömründe Erciyes Dağı'nı hiç yakından görmeyen ve Erciyes'i görme hayalini gerçekleştirdiği Necibe Avşar'ın davetine icabet ederek İncesu'daki evinde ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 75 yıllık ömründe Erciyes Dağı'nı hiç yakından görmeyen ve Erciyes'i görme hayalini gerçekleştirdiği Necibe Avşar'ın davetine icabet ederek İncesu'daki evinde ziyaret etti. Necibe Avşar, Başkan Büyükkılıç'a yöresel dolaz tatlısı ikram edip, şiir okudu.

Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince evinden alınıp, teleferik ile Erciyes turu yaptırılan 75 yaşındaki Necibe Avşar'a konuk oldu. Ziyarette Başkan Büyükkılıç'a İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de eşlik etti. İncesu ilçesinde yaşayan ve 10 yıl önce eşini kaybeden, düğünlerde çaldığı 'tef' ile tanınan Necibe Avşar, davetine icabet eden Başkan Büyükkılıç'ı evinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç'a Erciyes gezisi nedeniyle ayrıca teşekkür eden Necibe Avşar, "Hoş geldin, sefa geldin, sana hiçbir kusur bulamıyorum, sen bana özel sipariş mi geldin kurban olduğum başkanım" ifadeleriyle Büyükkılıç'ı tebessüm ettirdi.

Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Necibe Nine, Başkan Büyükkılıç'a dolaz tatlısı ikram etti. Necibe Nine, "Dolandın da geldin başkanım Kayseri'nin dağından, üzüm mü kesiyon dere bağından, dolaz yaptım sana tereyağından, afiyet olsun başkanım" diye şiir de okudu. Ziyaretten çok mutlu olduğunu ifade eden Avşar, Büyükkılıç'ı kapıya kadar uğurladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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