Başkan Büyükkılıç, muhtarlar toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2021 yılının ilk muhtarlar toplantısına Pınarbaşı ilçesinde katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükklıç toplantıda, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, yatırımcı daire başkanları ve ekipler ile ilçede görevli muhtarların taleplerini dinledi.

Toplantıda, 2020 yılında yapılan çalışmalar ele alınırken, 2021'de yapılması gerekenler konusunda muhtarların tavsiyesi alındı.

Başkan Büyükkılıç, hiçbir şeyi önemsiz olarak kabul etmeyeceklerini, gece gündüz demeden çalışmaya gayret göstereceklerini belirtti.

Mazeretlere sığınmadan hizmetlere devam ettiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bizleri seçen halkımız hizmet bekliyor ve bunun farkındayız. Bu açıdan en azından ihtiyaçlarını tespit edip 'Ne yapılabilir, ne yapmalıyız?' mantığı ve anlayışıyla 2021 yılında da hizmetteyiz. Görüşlerinizi, tespitlerinizi bizlere iletirseniz seviniriz. Ay yıldızlı bayrağımız altında birbirimize sahip çıkacağız, birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Bu anlayışla her türlü problemi aşarız. Hiçbir şeyi önemsiz olarak kabul etmeyeceğiz, hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Gece gündüz çalışacağız, dualarınızı bekliyoruz."

Toplantının ardından Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehduh Uzunluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Büyükkılıç ziyarette, Uzunluoğlu'nun gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen başkanlardan olduğunu ifade etti.

Amaçlarının istişare edip, dayanışma içerisinde, varsa eksiklerin ilk ağızlardan dinlenilmesi olduğunu anlatan Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Daha önce de ekiplerimizin gelip burada gerekli çalışmaları yaptığını biliyoruz. Alt yapı kuruluşlarımızla birlikte amacımız bu ilçelerimizin taleplerinin en kısa sürede giderilmesi, onların yaşam felsefesinin en konforlu hale getirilmesi, tarıma ve hayvancılığa gerekli desteklerin verilmesidir. Sarız'ımız ve Pınarbaşı'mıza doğalgaz gelmesi konusunda da gerekli girişimleri, çalışmaları yapacağımızı paylaşıyoruz ancak yasal çerçevede bu çalışmayı yapması gereken Kayserigaz şirketidir. Bunu da burada belirtmek istiyoruz. Belediyelerin sanki görevi de getirmiyormuş gibi bir yorumlama yanlış anlaşılmaya neden olur ama planlama sürecinde, alt yapı destek sürecinde üzerimize ne düşüyorsa onu da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya zaten hep gayret ediyoruz. Uyum kültürü içerisinde de çalışıyoruz."

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu da Başkan Büyükkılıç'a 2021'in ilk muhtarlar toplantısını Pınarbaşı'da yaptığı ve yerinde sorunları dinlediği için teşekkür ederek, "Kendilerine geçmişte yaptıkları hizmetlerden ve 2021'de yapacakları hizmetler için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Kendileri her zaman bizim yanımızda, gerek bürokratları gerekse şahsı olsun Pınarbaşı'mıza ayrı bir önem vermekteler." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Cumhur İttifakı'nın en güzel hayata geçirildiği ilçenin Pınarbaşı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün