Başkan Büyükkılıç, Mimarsinanlılarla Bayramlaştı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Merkez Camii'nde öğle namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Mimarsinanlılar Kayapul ve Dere Mahallesinin çevresini gezerek belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan çarşı esnafı ve halk ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, "Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkanı buluyorum. Mimarsinan Mahallesi adeta belediyemizin hizmet yağmuruna tutulan bir yeridir. Son üç yıldır yapılan yatırımlar ile bu bölgeler şehirli olmanın ve büyükşehirde yaşamanın farkına vardılar. Daha doğrusu Melikgazili olmanın farkını yaşıyorlar" diye konuştu. - KAYSERİ