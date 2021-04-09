Başkan Büyükkılıç: "Mimar Sinan hem mimarlığa hem de insanlığa ışık oldu"
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Başkan Büyükkılıç: "Mimar Sinan hem mimarlığa hem de insanlığa ışık oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Büyükkılıç: 'Mimar Sinan hem mimarlığa hem de insanlığa ışık oldu'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, medeniyetlerin beşiği Kayseri'den çıkarak, dünyaya mal olmuş mimarlık dehası Mimar Sinan'ı anmaya ve sanatını anlatmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, medeniyetlerin beşiği Kayseri'den çıkarak, dünyaya mal olmuş mimarlık dehası Mimar Sinan'ı anmaya ve sanatını anlatmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, Türk-İslam medeniyetine mimari alanında büyük hizmetleri bulunan ve eserleri asırlar geçmesine rağmen günümüzde dahi hizmet veren Mimar Sinan'ın, gerek Kayseri gerek Türkiye gerekse bütün dünya için büyük bir değer olduğunu kaydederek, "Mimar Sinan mimarlığa da insanlığa da ışık oldu" dedi. Başkan Büyükkılıç, Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde başmimar olarak görev yapan Mimar Sinan'ın dünyaya mal olan mimarlığı ile eserlerini daha iyi tanıtmak adına Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar yaptıklarını ve buna benzer çalışmaları sürdüreceklerini paylaşarak, bu kapsamda Mimar Sinan'ın eserleri bulunduğu ülkeler ve şehirler arasında 'Sinanlı Kentler Birliği' projesini başlattıklarını ve bu proje ile Mimar Sinan'ın ruhunun ilelebet yaşatılacağını söyledi. Bununla beraber Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 'Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi' kurulacağını, projenin yarışmaya açıldığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz aylarda Mimar Sinan'ın dehasını ortaya koyduğu eserleri, el sanatı ile yapılan tablolar aracılığıyla anlatmak amacıyla KAYMEK tarafından hazırlanan ve Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilip, canlı anlatımla sanal olarak sergilenen 'Medeniyetin Dehası Mimar Sinan' isimli serginin Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda da görücüye çıktığını ve Büyükşehir misafirlerine gezdirildiğini ifade ederek, "Ağırnas'ta doğmuş ve tam 97 yıllık ömrüne günümüzde hala hizmet vermekte olan 375'ten fazla eseri sığdırmış efsane isim Mimar Sinan'ın ismini her platformda daha fazla duyurmak için gayret gösteriyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, mesajını şöyle sürdürdü;

"Mimar Sinan üç kıtada eserleri olan, bir asırlık ömrüne 477 eser sığdıran bir mimari dahidir. Kayseri'mizin bağrından çıkmış Türk-İslam Medeniyeti'ne büyük katkılar sağlamış değerdir. Bizler de onun torunu olmanın gururunu yaşıyoruz. Elimizden geldiğince ona layık hizmetler yürütüyoruz. Mimar Sinan şehirlerimizi, topraklarımızı imar etmenin yanında gönülleri de imar eden bir anlayış ile hareket etmiş, mimariye de insanlığa da ışık olmuştur. Bizler de bu konuda onun izinde, onun açtığı ufukta yol almaya gayret gösteriyor, şehrimizi, topraklarımızı imar ediyoruz. Mimar Sinan'ı tanıtmak ve anlatmak adına yaptığımız projelerle de ona olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü'nde eşsiz deha Mimar Sinan'ı bir kez daha rahmetle, minnetle ve dua ile anıyor, geleceğin Mimar Sinan'ı olmak için emek gösteren bütün mimarlarımızın Mimarlar Günü'nü kutluyorum." - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç: 'Mimar Sinan hem mimarlığa hem de insanlığa ışık oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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