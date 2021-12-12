Başkan Büyükkılıç: "Milli olanı üretmeli ve tüketmeliyiz"

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında yerli ve milli vurgusu yapan Büyükkılıç, "Bizim olana, yerli olana, milli olana yönelmeli, onu hem üretmeli hem de onu tüketmeliyiz" dedi.

Yerli Malı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin adeta bir üretim üssü olduğunu belirterek, üretim potansiyelinde gerek Kayseri'nin gerekse ülkenin önemli düzeyde olduğunu kaydetti.

Yerli malı tüketilmesi ve kullanılmasının önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, "Yerli malı üretimi konusunda iyi bir ivme yakaladık. Bunu daha da arttırmanın yollarını bulmalı, bu konuda özveri göstermeliyiz. Her vatandaşımızı yerli malı konusunda gerek kullanma, gerekse üretme anlamında duyarlılık göstermeye davet ediyorum. Bu vesile ile daha güzel, daha müreffeh günlere ulaşmamız temenni, niyeti ve gayreti ile 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası'nı kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

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