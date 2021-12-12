Başkan Büyükkılıç: "Milli olanı üretmeli ve tüketmeliyiz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Büyükkılıç: "Milli olanı üretmeli ve tüketmeliyiz"

Başkan Büyükkılıç:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında yerli ve milli vurgusu yapan Büyükkılıç, "Bizim olana, yerli olana, milli olana yönelmeli, onu hem üretmeli hem de onu tüketmeliyiz" dedi.

Yerli Malı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin adeta bir üretim üssü olduğunu belirterek, üretim potansiyelinde gerek Kayseri'nin gerekse ülkenin önemli düzeyde olduğunu kaydetti.

Yerli malı tüketilmesi ve kullanılmasının önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, "Yerli malı üretimi konusunda iyi bir ivme yakaladık. Bunu daha da arttırmanın yollarını bulmalı, bu konuda özveri göstermeliyiz. Her vatandaşımızı yerli malı konusunda gerek kullanma, gerekse üretme anlamında duyarlılık göstermeye davet ediyorum. Bu vesile ile daha güzel, daha müreffeh günlere ulaşmamız temenni, niyeti ve gayreti ile 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası'nı kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title