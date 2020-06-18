Başkan Büyükkılıç, Macaristan'dan gelen heyetle görüştü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Macaristan'dan gelen ticaret heyetini kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Macaristan'dan gelen ticaret heyetini kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Macaristan ticaret müşavirleri Aron Sipos ve Peter Kovesci, Macar İhracat Destek Ajansı yetkilisi Ersin Ertaş, Tungsram Türkiye ve Türki Cumhuriyetler Satış Müdürü Serkan Özkök ile bir araya geldi.

Heyetten akıllı aydınlatmalarla ilgili bilgi alan Büyükkılıç, teknolojik gelişmelerin getirdiği yeniliklerden faydalanarak Kayseri'yi her alanda yarınlara hazırlayacaklarını belirtti.

Toplantüıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı.

Kaynak: AA