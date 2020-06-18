Başkan Büyükkılıç Macaristan'dan gelen heyet ile buluştu
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Başkan Büyükkılıç Macaristan'dan gelen heyet ile buluştu

Hızlı ve planlı bir şekilde büyüyerek İç Anadolu'nun cazibe merkezi haline gelen Kayseri'ye yabancı yatırımcıların ilgisi her geçen gün artıyor.

Başkan Büyükkılıç Macaristan'dan gelen heyet ile buluştu
18.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:11

Hızlı ve planlı bir şekilde büyüyerek İç Anadolu'nun cazibe merkezi haline gelen Kayseri'ye yabancı yatırımcıların ilgisi her geçen gün artıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Macaristan'dan gelen heyet ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Akıllı Aydınlatmalarla ilgili toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Macaristan Ticaret Müşavirleri Aron Sipos ve Peter Kovesci, Macar İhracat Destek Ajansı yetkilisi Ersin Ertaş ve Tungsram Türkiye ve Türki Cumhuriyetler Satış Müdürü Serkan Özkök katıldı.

Geleceğin şehirlerini imar etmede "Akıllı Şehircilik" anlayışının önem kazandığını bilen ve bu doğrultuda çalışmalar yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, toplantıda Macaristan'dan gelen heyetin Akıllı Aydınlatmalarla ilgili değerlendirmelerini aldı. Akıllı Şehircilik konusunda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden birisi olan Kayseri'yi bu alanda daha ileriye götürecek çalışmaları yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, teknolojik gelişmelerin getirdiği yeniliklerden faydalanarak Kayseri'yi her alanda yarınlara hazırlayacaklarını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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