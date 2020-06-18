Başkan Büyükkılıç, "LGS, gençlerimizin dönüm noktalarından bir tanesi"
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Başkan Büyükkılıç, "LGS, gençlerimizin dönüm noktalarından bir tanesi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili olarak dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç,
18.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:43

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili olarak dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Büyükşehri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Lise sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, "Geleceğin aynası olarak gördüğümüz gençlerimizin bir nevi yaşamlarına yön verecek olan LGS, gençlerimizin dönüm noktalarından bir tanesi. Evlatlarımızın emek vererek hazırlandıkları bu sınavı başarılı ile geçireceklerine yürekten inanıyorum. Sınava girecek adaylara en başta zihin açıklığı diliyorum. Öğrencilerimiz, aileleri ve memleketimiz için sınavın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu

LGS ile ilgili hijyen ortamının sağlanması ve öğrencilerin sınava sorunsuz girebilmesi için tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Yavrularımızın daha güvenli ve hijyenik bir ortamda sınava girebilmeleri için okullarımıza dezenfeksiyon işlemlerimizi yaptık. Gönlünüz rahat olsun. Çocuklarınızı huzurlu bir şekilde okullara gönderin. Sizler de Maske, mesafe ve Temizlik kurallarına lütfen uyun. Çünkü, 'MMT' artık olmazsa olmazımız. Ne kadar dikkat edersek, güzel günler o kadar yakınımızda olacak. Bu duygu ve düşüncelerle sınav yerlerinde görev alan tüm öğretmenlerimize ve sınava girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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