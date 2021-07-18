Başkan Büyükkılıç, kurban satış yerlerini ve kesim alanlarını inceledi
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Başkan Büyükkılıç, kurban satış yerlerini ve kesim alanlarını inceledi

Başkan Büyükkılıç, kurban satış yerlerini ve kesim alanlarını inceledi
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerindeki kurban satış alanlarını ve kesim noktalarını inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerindeki kurban satış alanlarını ve kesim noktalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle hayvan satış yerlerinde ve kesim alanlarında denetimlere katılarak Melikgazi ve Kocasinan ilçelerindeki hayvan satış noktalarında kurbanlık satanlar ve vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükkılıç, daha sonra vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yerine getirebilmeleri için de hayvan kesim alanlarını denetledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kurban Bayramı sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için denetimlere çıktıklarını belirtti.

Kayseri'de bayram öncesi hazırlıkların tamamladığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İlçe belediyelerimizin satış ve kesim yerlerinde kantarıyla, veterineriyle, suyuyla, mescidiyle, lavabolarıyla her türlü hizmeti sağlamış durumda. Bu güzel ortamda rahatlıkla temiz bir şekilde pazarlıklarını yapıyorlar ve alacaklarını alıyorlar. İnşallah ibadet aşkıyla kurbanlarını kesecekler. Hayvan satış yerlerinde ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onları telafi etmek her zaman mümkündür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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