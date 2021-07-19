Başkan Büyükkılıç: "Kurban Allah'a yaklaşmak için önemli bir ibadettir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç: "Kurban Allah'a yaklaşmak için önemli bir ibadettir"

Başkan Büyükkılıç: 'Kurban Allah'a yaklaşmak için önemli bir ibadettir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, Kurban Bayramı'nın Allah'a yakınlaşmak anlamında bir ibadet olduğunu ifade ederek, "Başta Kayserili hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'na da kavuşmaktan dolayı Cenab-ı Allah'a şükrettiklerini ifade ederek, bayram mesajında şunları söyledi:

"Kurban, yakınlaşma anlamı taşır. Yani Allah'a yakınlaşma anlamında önemli bir ibadettir. Bizleri Allah'a yakınlaşmaya vesile olan bu önemli ibadeti aynı zamanda bayram ruhuna uygun ihya etmeyi Rabbimiz hepimize nasip etsin. İbadet ruhuyla ve bayram coşkusuyla geçireceğimiz Kurban Bayramı'nı Allah kazasız belasız da geçirmeyi nasip etsin."

Mesajında ayrıca bayramların birlik ve beraberliğin de sembolü olduğuna değinen Başkan Büyükkılıç, "Birlik ve beraberliğimizin adeta sembolü olan bayramlarımızdan birini daha yaşıyoruz. Allah birliğimizden, beraberliğimizden bizi alı koymasın. En büyük nimetlerimizden biri olan birlik ve beraberlik olgumuzun, geçtiğimiz süreçte yaşadığımız 15 Temmuz gibi bir hıyanette, böyle bir vahşilikte ne denli önemli olduğunu bariz bir şekilde gördük. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden kenetlenerek ve bayramları da bu konuda fırsat bilerek yaşamalıyız. Bu vesile ile vatan için şehit düşen kahramanlarımızın aileleri ile gazilerimizin Kurban Bayramlarını da en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Büyükkılıç, mesajının sonunda ise vatandaşlardan, pandemideki tedbirlere ve trafik kurallarına riayet etmelerinin önemine dikkat çekerek, kurban kesiminin ehil kişilerce yapılmasının olumsuzlukları da engelleyeceğine işaret etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Atama sonrası müdüre gönderilen çelenk dikkat çekti: Çekemeyenler zil taksın
Atama sonrası müdüre gönderilen çelenk dikkat çekti: Çekemeyenler zil taksın
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Yetiştiricisi ile uyuyordu! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya satıldı
Yetiştiricisi ile uyuyordu! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya satıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Altuğ Kadir Doğulu Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Aytaç Kara Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Büyükkılıç: "Kurban Allah'a yaklaşmak için önemli bir ibadettir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 01:06:44. #1.14#

title