Başkan Büyükkılıç: "Kurban Allah'a yaklaşmak için önemli bir ibadettir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, Kurban Bayramı'nın Allah'a yakınlaşmak anlamında bir ibadet olduğunu ifade ederek, "Başta Kayserili hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'na da kavuşmaktan dolayı Cenab-ı Allah'a şükrettiklerini ifade ederek, bayram mesajında şunları söyledi:

"Kurban, yakınlaşma anlamı taşır. Yani Allah'a yakınlaşma anlamında önemli bir ibadettir. Bizleri Allah'a yakınlaşmaya vesile olan bu önemli ibadeti aynı zamanda bayram ruhuna uygun ihya etmeyi Rabbimiz hepimize nasip etsin. İbadet ruhuyla ve bayram coşkusuyla geçireceğimiz Kurban Bayramı'nı Allah kazasız belasız da geçirmeyi nasip etsin."

Mesajında ayrıca bayramların birlik ve beraberliğin de sembolü olduğuna değinen Başkan Büyükkılıç, "Birlik ve beraberliğimizin adeta sembolü olan bayramlarımızdan birini daha yaşıyoruz. Allah birliğimizden, beraberliğimizden bizi alı koymasın. En büyük nimetlerimizden biri olan birlik ve beraberlik olgumuzun, geçtiğimiz süreçte yaşadığımız 15 Temmuz gibi bir hıyanette, böyle bir vahşilikte ne denli önemli olduğunu bariz bir şekilde gördük. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden kenetlenerek ve bayramları da bu konuda fırsat bilerek yaşamalıyız. Bu vesile ile vatan için şehit düşen kahramanlarımızın aileleri ile gazilerimizin Kurban Bayramlarını da en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Büyükkılıç, mesajının sonunda ise vatandaşlardan, pandemideki tedbirlere ve trafik kurallarına riayet etmelerinin önemine dikkat çekerek, kurban kesiminin ehil kişilerce yapılmasının olumsuzlukları da engelleyeceğine işaret etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı