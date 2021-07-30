Başkan Büyükkılıç, KPSS'ye girecek adaylara başarı diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç, KPSS'ye girecek adaylara başarı diledi

Başkan Büyükkılıç, KPSS'ye girecek adaylara başarı diledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'na girecek adaylara başarı dileyerek, birçok insana istihdam imkanı sunacak olan KPSS'nin hayırlar getirmesini temenni etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'na girecek adaylara başarı dileyerek, birçok insana istihdam imkanı sunacak olan KPSS'nin hayırlar getirmesini temenni etti. Büyükkılıç, "Gençlerimizin geleceklerini tayin edecekleri bu sınavı sorunsuz bir şekilde atlatmalarını canı gönülden istiyor, tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kamu personeli olmak isteyenler için büyük önem taşıyan Kamu Personel Seçme Sınavı'na girecek olan adaylara seslenerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz genelinde 1 Ağustos Pazar günü yapılacak olan KPSS'ye girecek olan tüm adaylarımıza başarılar diliyor, Allah zihin açıklığı versin dua ve temennisinde bulunuyorum. Kamu personeli olmak isteyenler için büyük önem taşıyan bir sınav. Umarım emeklerinin karşılığını alırlar. Bu sınavlar gençlerimizin geleceklerini belirliyor. Sınavların, sorunsuz, sıkıntısız, bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Şehrimizde ve ülkemizde sınava girecek olan kardeşlerimize başarılar diliyorum."

Başkan Büyükkılıç, ayrıca pazar günü sınav saatinde adayların dikkatinin dağılmaması için araç sürücülerinin korna çalmamalarını ve o saatlerde gürültü kirliliği yapılmamasını istedi.

KPSS SINAVI İÇİN KENT İÇİ ULAŞIMDA CUMARTESİ TARİFESİ KULLANILACAK

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. 1 Ağustos Pazar günü KPSS sebebiyle ulaşım seferlerinde güncelleme gerçekleştirdi. Buna göre sınav günü kent içi ulaşımda cumartesi tarifesi kullanılacak ve ihtiyaç halinde ek seferler konulacak. Güncel sefer saati ile güzergah bilgilerine https://www.kayseriulasim.com adresli web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden ulaşılabilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, KPSS'ye girecek adaylara başarı diledi
Başkan Büyükkılıç, KPSS'ye girecek adaylara başarı diledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Aleyna Tilki Sevda Erginci
Spor Muslera Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Büyükkılıç, KPSS'ye girecek adaylara başarı diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 12:51:50. #1.14#

title