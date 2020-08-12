Başkan Büyükkılıç, Kovid-19 denetimini Erciyes'te sürdürdü Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, özellikle gurbetçilerin yoğunlukta olduğu Erciyes'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında Erciyes'teki iş yerlerinde denetimlerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, özellikle gurbetçilerin yoğunlukta olduğu Erciyes'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında Erciyes'teki iş yerlerinde denetimlerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, yaz döneminde özellikle gurbetçilerin uğrak yeri olan Erciyes'te maske, mesafe, temizlik konusunda uyarılar yaptı.

Erciyes Tekir Yaylası'ndaki esnafları dolaşan Başkan Büyükkılıç, hem hayırlı işler temennisinde bulundu hem de pandemi sürecinde üzerinde durulması gereken noktaları hatırlattı.

Büyük çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Alışveriş imkanları ve yöresel ürünlerinden dolayı insanlar adeta buraya akın ediyor. Biz de bu anlayış içerisinde çok değerli hemşehrilerimizin hem gönlünde yer etmek hem de onlara nezaket kuralları içerisinde maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatmak için buradayız. Benim gözlemlediğim kadarıyla hemşehrilerimiz bu kurallara uyuyor. Çocuklarımızın dahil bu kurallar içerisinde yer aldığını görmekten keyif alıyoruz. Bu kurallara uymak suretiyle hem kendimizi hem de çevremizdekileri korumuş oluyoruz."

Kaynak: AA