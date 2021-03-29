Başkan Büyükkılıç Konya'da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Birlik Başkanları İstişare Toplantısı'na katılarak, tecrübe ve deneyimlerini paylaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Birlik Başkanları İstişare Toplantısı'na katılarak, tecrübe ve deneyimlerini paylaştı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı Konya programında yerel yönetimlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

İstişare toplantısı öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Balıkesir, Bursa, Erzurum, Kahramanmaraş, Şanlıurfa Büyükşehir, Osmangazi ve Köprüköy ilçe belediye başkanları ile birlikte tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ederek, Mevlana Türbesi, Tarihi Bedesten Çarşısı, Aziziye Camisi ve kentsel yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin ve TBB üyesi belediye başkanlarının katıldığı Konya programı kapsamında Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı da (SOBE) ziyaret edilirken, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda da teşkilat üyeleri ile bir araya gelindi.

Ziyaretlerin ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Birlik Başkanları İstişare toplantısı Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Toplantıya katılan Başkan Büyükkılıç, burada tecrübe ve deneyimlerini paylaştı. Başkan Büyükkılıç, belediyelerin hizmet kapasitelerini artırabilmek adına gerçekleştirilen toplantıların çok verimli geçtiğini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı