Başkan Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi sakinleriyle buluştu - Haberler
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Başkan Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi sakinleriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi sakinleriyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla kucaklaşmaya ve taleplerini bizzat dinlemeye verdiği önem kapsamında, Keykubat Mahalle Muhtarı Murat Külahcı ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla kucaklaşmaya ve taleplerini bizzat dinlemeye verdiği önem kapsamında, Keykubat Mahalle Muhtarı Murat Külahcı ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliği doğrultusunda, yoğun iş temposuna rağmen her fırsatta muhtarlar ve vatandaşlarla kucaklaşmaya, ihtiyaçları yerinde tespit etmeye, talep ve önerileri dinlemeye devam ediyor. Keykubat Mahallesi Keykubat Camii'nde Cuma namazını kılan Başkan Büyükkılıç, cami çıkışında cemaatin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Büyükkılıç vatandaşların cuma gününü ve yaklaşan Miraç Kandili'ni tebrik ederek, vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, cuma namazının ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, esnaflara hayırlı, bereketli işler dilerken, daha sonra Keykubat Mahalle Muhtarlığı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükkılıç, sıcak ve samimi bir ortamda mahalle muhtarı Murat Külahcı ve mahalle sakinleri ile sohbet ederken, talep ve önerilerini de dinledi.

Ziyaret esnasında esnaf, vatandaş ve özellikle çocuklarla sohbet eden Büyükkılıç, vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Başkan Büyükkılıç'a, mahalle ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi sakinleriyle buluştu

Başkan Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi sakinleriyle buluştu

Başkan Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi sakinleriyle buluştu

Başkan Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi sakinleriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Cami, Cuma, Yerel, Haberler

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