Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz'ın Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu Kayserigaz'ın Yönetim Kurulu Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılarak, 2021 yılında yapılan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.