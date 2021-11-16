Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin UNESCO adaylığını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) geçici listesinde bulunan kültür varlıklarının, kararlı çalışmalar sayesinde kalıcı listeye girmeye hak kazanacağına inandığını belirtti.

Büyükkılıç, UNESCO'nun 76. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kayseri'nin gastronomi alanında yaptıkları çalışmalar sonucu UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne dahil edildiğini anımsattı.

Bu alanda kente projesini hazırladıkları gastronomi müzesinin de büyük katkı sağlayacağını vurgulan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Koramaz Vadisi'ni turizme kazandırma çalışmalarımızdan netice aldık ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandık. Nitelikli ekip ve kültürel dokusu ile Kayseri elbette UNESCO'nun listelerinde yer almalıydı ve alıyor da. Şimdi sırada geçici listeden kalıcı listeye geçmek var. İnşallah bu azim, kararlılık ve gayretle onu da göreceğimiz günler yakındır. Yine Kültepe de UNESCO için hazine niteliğinde. Geçici listeye 2014 yılında alınan Kültepe Kaniş Karum Höyüğü'nde, 2015'te kazılarda ortaya çıkarılan çivi yazılı kil tabletler Dünya Bellek Listesi'nde. 6 bin yıllık kadim geçmişi ile UNESCO Dünya Kültür Miras Aday Listesi'nde yer alan Kültepe'miz için hedef, kalıcı listede yer almaktır."

Son süreçte turizmde yapılan hamleler ile kenti dünyaya tanıtacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirten Büyükkılıç, 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesinin yanı sıra İncesu Örenşehir'de bulunan geç Roma-erken Bizans dönemine ait mozaiklerin de Avrupa ve dünyanın ilgisini çekeceğini, kente turizm ve ekonomi odaklı katkı sağlayacağını aktardı.

Kayseri'nin UNESCO için adeta biçilmiş kaftan olduğuna işaret eden Büyükkılıç, "Kadim geçmişi ile yer altından tarih fışkıran, açık hava müzesi niteliğinde bir şehir. Bundan sonra da gün yüzüne çıkacak değerlerimiz ile UNESCO'ya daha çok müracaatımız olacak ve iş birliğimiz sürecektir." ifadelerini kullandı.