Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'yi ziyaret etti
Haberler » Güncel » Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'yi ziyaret etti - Haber

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'yi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) Akademi'yi ziyaret etti.

27.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:22
Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'yi ziyaret etti

, Kayseri Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) Akademi'yi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Talas ilçesindeki KAYMEK Akademi'yi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sanat ve mesleki eğitim kurslarının verildiği sınıfları da gezen Büyükkılıç, kursiyerlerle sohbet etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler