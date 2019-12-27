Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'yi ziyaret etti

27.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:22

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) Akademi'yi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Talas ilçesindeki KAYMEK Akademi'yi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sanat ve mesleki eğitim kurslarının verildiği sınıfları da gezen Büyükkılıç, kursiyerlerle sohbet etti.

Kaynak: AA