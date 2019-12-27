Başkan Büyükkılıç KAYMEK Akademi'de

27.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:06

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Yolu üzerinde hizmet veren KAYMEK Akademi'yi ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, sanat ve mesleki eğitim kurslarının verildiği sınıflara girerek kursiyerlerle sohbet etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimlerine yönelik ziyaretlerini KAYMEK Akademi ile sürdürdü. Talas Yolu'ndaki hizmet binasında faaliyet gösteren KAYMEK Akademi'deki sanat ve mesleki eğitim kurslarını ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, verilen kurslarla ilgili bilgi aldı. Sanat ve mesleki eğitim kurslarının verildiği sınıflara da giren Başkan Memduh Büyükkılıç, eğitmenler ve kursiyerlerle görüştü. Başkan Memduh Büyükkılıç, kursiyerlerden katıldıkları kurslarla ilgili görüşlerini aldı. KAYMEK kurslarına katılan kursiyerler Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli hizmetiyle ilgili Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA