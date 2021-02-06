Başkan Büyükkılıç katlı kavşak ve alt geçit çalışmalarını denetledi
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Başkan Büyükkılıç katlı kavşak ve alt geçit çalışmalarını denetledi

06.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:37
Başkan Büyükkılıç katlı kavşak ve alt geçit çalışmalarını denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erenköy Mahallesi'ndeki bulvar ile Furkan Doğan Katlı Kavşağı ve altgeçit çalışmalarını denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erenköy Mahallesi'ndeki bulvar ile Furkan Doğan Katlı Kavşağı ve altgeçit çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Erenköy Mahallesi'nde devam eden çalışmaları denetledi.

Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devem eden ve Talas Atatürk Bulvarı'na bağlantı yapılarak 30 metre genişliğinde hizmete sunulacak bulvar çalışması hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, kısıtlama gününde evde bulunan ve kendisine teşekkür eden vatandaşlar ile de sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, yolun hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yol medeniyettir. Buradaki bulvar çalışmamız hayati önem taşıyor. Erciyes Bulvarı dediğimiz, Erciyes dağımıza giden bulvarın, yarmanın hemen altından başlayıp Çay Bağlar'ndan gelen ve Şehit Komandolar Caddesi'ni birleştiren 4 kilometrelik bir yol. Oradan da devam ediyor tekrar Talas Bulvarı'na bağlanıyor. Böylece 5 kilometre civarındaki bir yolu hayata geçiriyoruz. Bu yolumuz da inşallah altyapısıyla, yüksek standardı ile çevresindeki güzellikleri ile bu sene itibariyle asfaltı da tamamlanıp hayata geçirilmiş olacak. Şehrimize bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyorum, çok önemli bir ana arter. Hem mesafe açısından hem de imarlı güzel bir yolun ortaya çıkması açısından. Bu arada, bu yolun yapımında bize yardımcı olan, anlayışla yaklaşan burada hak sahiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yol medeniyettir, bunun farkındalar. Yol güzelliktir, zenginliktir, gelişmedir. Emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ederim. Mazeretlere sığınmadan, sokağa çıkma kısıtlamalarını yasal çerçevede değerlendiriyoruz."

Furkan Doğan Katlı Kavşağı'nda yapılan çalışmaları da denetleyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşların ulaşım sorunlarını giderip, konforlarını arttırmanın kendilerinin asli görevi olduğunu belirtti.

Pandemi sürecinde mazeretlere sığınmadıklarını hatırlatan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Katlı kavşak çalışmamızın hızla devam ettiğini görüyoruz, pandemi sürecinde mazeretlere sığınmıyoruz. Durmak yok, çalışmaya devam diyoruz. Görüldüğü gibi perde betonları da atılıyor. Allah'ın izniyle de hava şartları müsait. Malumunuz, Talas'tan gelecek olan tramvayın ihalesini yaptık. Buradan da aynı şekilde bu çalışmayı da yaptıktan sonra, gerek raylı sistem, gerek lastik tekerlekliler rahat bir şekilde, beklemeden, burada konvoy oluşturmadan kısa sürede hizmet alacaklar ve yollarına devam edecekler. Aynı zamanda üniversitemizin girişinde yine Melikgazi Belediyesi'yle işbirliği içerisinde askeriyemizle gerekli protokolü imzaladık. Oradan bir alternatif yol ile de yine Talas Bulvarı'na çıkmak suretiyle orada da bir rahatlama sağlayacağız."

Başkan Büyükkılıç, söz konusu katlı kavşak çalışmasının ulaşım dostu bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Altyapı koordinasyon merkezimiz ile işbirliği halinde gerek gaz, gerek su, gerek elektrik ve gerekse telekom hizmetleri ile ilgili koordinasyon içerisinde çalışmalarımız sürdürüyoruz. Hem raylı sistem hem de lastik tekerlekli araçların hiçbirisini göz ardı etmeden, hepsinin daha verimli çalışmasını sağlayan ulaşım dostu bir çalışma bu. Kayseri'ye de bu yakışır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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